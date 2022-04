Dopo la presentazione anche in Italia del nuovo top di gamma OnePlus 10 Pro, l’azienda cinese si appresta a portare in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo OnePlus Nord 2T, il quale è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni e di nuove immagini renders.

OnePlus Nord 2T: il nuovo medio di gamma protagonista di alcune immagini renders

La nota azienda cinese si appresta a svelare un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato, si tratta del prossimo OnePlus Nord 2T e ora possiamo fare uno sguardo grazie ad alcune nuove immagini renders pubblicate sul sito web Onsitego in collaborazione con l’insider Yogesh Brar.

Da queste immagini, in particolare, emerge un design piuttosto simile a quello del suo predecessore, ovvero il OnePlus Nord 2. Sul retro è presente un modulo fotografico con due zone circolari in cui sono collocati i tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 8 e 2 MP. Rimane sulla parte frontale la presenza di un display con un foro laterale per la selfie camera.

Stando alle ultime indiscrezioni, ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici. Anche se non ci sono ancora conferme, immaginiamo che non mancherà una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz. Oltre a questo, le prestazioni dovrebbero essere affidate nuovamente ad un processore a marchio MediaTek. Nello specifico, dovrebbe trattarsi del SoC MediaTek Dimensity 1300 con fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno UFS 3.1.

Vi ricordiamo che, stando a precedenti indiscrezioni, il nuovo OnePlus Nord 2T avrà un costo compreso tra 360 e 480 euro.