Il produttore cinese OnePlus ha presentato in Cina non molto tempo fa il suo nuovo smartphone di fascia alta, ovvero il OnePlus 10 Pro. Tuttavia, l’azienda si sta già preparando all’arrivo ufficiale di due suoi nuovi smartphone di fascia media, ovvero OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord 2 CE, dei quali sono da poco emersi i presunti prezzi di vendita.

OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord 2 CE: ecco svelati i presunti prezzi di vendita

Come già accennato, il produttore cinese OnePlus sta già preparando l’arrivo di due nuovi device appartenenti questa volta alla fascia media e medio-bassa del mercato mobile. Il primo dei due è il prossimo OnePlus Nord 2T e, secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete sul noto portale 91mobiles, sarà distribuito per il mercato indiano ad un prezzo compreso tra 360 e 480 euro.

L’altro smartphone che sarà annunciato è il prossimo OnePlus Nord 2 CE. Quest’ultimo sarà leggermente inferiore dal punto di vista tecnico e prestazionale e di conseguenza avrà un prezzo inferiore. Sempre stando a quanto è emerso in queste ore, il suo prezzo di vendita dovrebbe essere compreso tra 300 e 360 euro.

A quanto pare, poi, il produttore cinese presenterà più in là anche un terzo dispositivo sempre appartenente alla serie OnePlus Nord. Il suo debutto dovrebbe avvenire verso luglio e il suo prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 240 euro.

Vi ricordiamo che in queste settimane sono emersi anche dei rumors riguardanti alcune specifiche tecniche. Secondo questi ultimi, OnePlus Nord 2T sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1300 ed avrà il supporto alla ricarica rapida da 80W.