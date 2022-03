La famiglia Black Shark 5 è stata ufficialmente presentata in queste ore in Cina. Il brand controllato da Xiaomi ha scelto di lanciare tre modelli di riferimento: la versione base, il modello RS e la variante Pro.

Nonostante alcuni elementi di design siano condivisi, i due device si differenziano principalmente per le soluzioni hardware adottate. Ovviamente, Black Shark 5 è il top di gamma assoluto che permetterà lunghe sessioni di gaming senza compromessi.

Il device è caratterizzato da un display da 6.67 pollici dotato di una risoluzione FullHD+ pari a 2.400 x 1.080 pixel e un refresh rate a 144Hz. Il pannello è un AMOLED E4 realizzato da Samsung in grado di raggiungere i 1.300 nits di luminosità massima e la gamma colore P3 al 100%. Il touch sampling rate è a 720Hz con una doppia zona di pressione, una soluzione che farà felici i giocatori.

La scheda tecnica di Black Shark 5 Pro delinea uno smartphone da gaming senza compromessi di potenza e tecnologia

Sotto la scocca trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 16GB di RAM LPDDR5 e 512GB di memoria interna UFS 3.1 affiancata ad una memoria SSD. La doppia dotazione di storage interno è chiamata Disk Array 2.0 e permette di migliorare la velocità di lettura e scrittura fino al 69%.

Non manca un sistema di dissipazione del calore con camera di vapore per mantenere sempre sotto controllo le temperature anche durante le fasi più concitate. Passando al comparto fotografico, il Black Shark 5 Pro può vantare una tripla ottica con sensore principale Samsung S5KHM2 da 108MP. A supporto ci saranno una lente ultra-wide da 13MP e un teleobiettivo da 5MP.

La batteria da 4.650mAh può sfruttare la ricarica rapida a 120W che può ricaricare al 100% il device in appena 15 minuti. Il sistema operativo sarà basato su Android 12 con l’interfaccia proprietaria JoyUI 13.

Sia Black Shark 5 Pro che la versione vanilla sono disponibili in Cina per il pre-ordine a partire dal 30 marzo 2022. La vendita ufficiale nei canali offline ed online inizierà il 2 aprile. Per la disponibilità nel mercato Italiano bisogna attendere maggiori informazioni da parte di Black Shark.