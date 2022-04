Mozilla ha introdotto una nuova estensione per Firefox che consente agli utenti di personalizzare la calibrazione del colore su tutti i dispositivi nel suo browser. Firefox per impostazione predefinita utilizza la gestione del colore da Windows, macOS, Linux e altri sistemi operativi per ottimizzare e produrre colori e immagini per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti.

Gli utenti possono, tuttavia, disabilitare la gestione del colore e quindi riavviare Firefox per garantire che i colori della grafica e dei video siano costanti su tutti i dispositivi utilizzando il nuovo componente aggiuntivo per la gestione del colore estesa dell’azienda.

Firefox vuole migliorare la gestione del colore

Ciò consente agli ingegneri dei media e ai creatori di contenuti di formulare ipotesi coerenti e affidabili sulla pipeline di colori tra il materiale visualizzato in un browser ei valori di pixel effettivi forniti al display di un computer.

Sebbene la maggior parte delle persone ne sia completamente all’oscuro, l’output del colore di diversi monitor, sistemi operativi e browser varia. Per garantire che ogni workstation visualizzi un output di colore simile in foto e video, gli strumenti di gestione del colore devono essere calibrati in base agli stessi requisiti, il che può richiedere molto tempo.

Mentre alcuni strumenti creativi, come Photoshop, consentono di eliminare la gestione del colore, la maggior parte dei browser non lo fa. Questo è il motivo per cui il plug-in Extended Color Management di Mozilla può essere molto utile per gli utenti che necessitano di informazioni esaminate in remoto da un’altra parte tramite un browser su un monitor ben calibrato.

Il team di estensioni e componenti aggiuntivi di Mozilla ha dichiarato in un nuovo post sul blog che molti dei principali studi di effetti visivi del mondo, come Industrial Light & Magic (ILM), utilizzano Firefox come parte del loro processo creativo durante la creazione di film e programmi televisivi.