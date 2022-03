Durante il Google for Games Developer Summit 2022, Chrome OS ha ricevuto molti feedback positivi per la quantità sostanziale di giochi Android aggiunti. Potrebbe essere un ulteriore segnale dell’arrivo definitivo di Steam nella versione stabile per i Chromebook. Sebbene questa notizia sia piuttosto prematura, sta diventando sempre più concreta.

Attualmente ci sono 7 modelli di Chromebook che supportano Steam, tutti con grafica Intel Iris Xe, processori Core i5 o i7 di 11a generazione e almeno 8 GB di RAM. Tuttavia, questi non sono i requisiti finali, né è certo che questi siano i Chromebook esistenti che saranno compatibili. Il team che se ne occupa ha scelto queste specifiche come base di partenza per i test. Di seguito i modelli attualmente supportati:

Acer 514 (CB514-1W)

Acer 515 (CB515-1W)

Acer Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Flip CX5 (CX5500)

ASUS CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2

Lenovo 5i-14

Alcuni di questi modelli sono disponibili con una CPU i3 e 4 GB di RAM. Questa prima versione di Steam su Chrome OS è descritta come “alfa” ed è disponibile solo sul canale Dev generalmente non super stabile (versione 14583.0.0). Quindi non è adatta per l’uso su un computer utilizzato a scuola o a lavoro.

Chromebook: la versione stabile di Steam è sempre più vicina al lancio ufficiale

Se hai uno dei modelli supportati e vuoi provare Steam, vai su g.co/SteamonChromeOS per le istruzioni e la guida completa e installa la piattaforma su Chrome OS. I passaggi sono abbastanza semplici, ma hanno chiaramente lo scopo di impedire agli utenti occasionali di testare qualcosa per cui non sono pronti. Alcuni giochi potrebbero anche richiedere Steam Play per risolvere i problemi di compatibilità.

“Siamo entusiasti di espandere le esperienze disponibili per i giocatori su Chrome OS collaborando con Valve per lanciare una versione di qualità di Steam per i dispositivi compatibili. Il profondo investimento di Valve nell’ecosistema Linux e l’enorme catalogo di titoli AAA e indie di Steam li ha resi un partner naturale per portare più giochi sui Chromebook. Non vediamo l’ora di lavorare con loro per portare Steam ai nostri utenti”.

Google ha stilato una classifica di 48 giochi che sono identificati come generalmente funzionanti, anche se alcuni hanno alcune note a piè di pagina sulle impostazioni grafiche ideali e sulle versioni compatibili. Questo è tutt’altro che un elenco completo, ma sono giochi già testati in qualche modo.