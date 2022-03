A volte, vorresti nascondere parti delle immagini che condividi su WhatsApp perché includono dettagli personali, indirizzi o altri dati sensibili che non vuoi necessariamente mostrare. Ci sono molti modi per raggiungere questo obiettivo, inclusa l’opzione ritaglia (se tutto ciò che vuoi nascondere è vicino ai bordi), disegnare qualcosa sopra l’oggetto/persona da coprire o inserire adesivi ed emoji. L’opzione più logica è stranamente arrivata solo di recente. Nuove fughe di notizie suggeriscono che l’app per Android presto otterrà lo strumento di sfocatura, già presente nella versione per iOS.

Il nuovo strumento di sfocatura è in lavorazione per la versione beta di WhatsApp per Android 2.22.3.5, secondo WABetaInfo. Tuttavia, sono stati solo in grado di dare un’occhiata a come apparirà nella versione beta 2.22.7.1. Secondo il loro rapporto, il nuovo strumento arriverà in quanto parte di una sezione per l’editing completamente rinnovata. “Permetterà agli utenti di rimuovere i dettagli dalle immagini prima della condivisione”. Devi solo scorrere sulle parti che desideri sfocare, come faresti con lo strumento di disegno standard, e WhatsApp pixelerà automaticamente qualsiasi cosa ci sia dietro.

Strumento di sfocatura per WhatsApp in arrivo anche su Android

È interessante notare che la possibilità di sfocare parti di immagini è disponibile da tempo su WhatsApp per iOS. Non c’è alcuna ragione apparente sul motivo per cui è scomparso dalla versione Android dell’app, ma è confortante vedere che WhatsApp finalmente ha deciso di aggiungerlo al sistema operativo di Google. Parlando di riprogettazione, l’editor riceverà anche due nuove matite di diverso spessore, portando il numero totale a tre.

La funzione è attualmente ancora in fase di sviluppo e non esiste alcuna fonte ufficiale che indichi una possibile data di arrivo. Inoltre, non è completamente funzionante anche nella versione sperimentale, probabilmente non sarai in grado di usarla correttamente anche se installi la versione beta. Quindi, gli utenti interessati dovranno aspettare che arrivi ufficialmente con la versione stabile del software.