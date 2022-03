Google sembra aver sviluppato il proprio metodo per eseguire i giochi Windows su Stadia. Google intende svelare il suo “emulatore” Windows per Linux la prossima settimana, il 15 marzo, al Google for Games Developer Summit dell’azienda. Una sessione al vertice descriverà “come sviluppare un emulatore Windows per Linux da zero”, secondo gli utenti di Reddit.

Marcin Undak del team della piattaforma di porting di Stadia di Google guiderà l’evento, offrendo una “discussione dettagliata della tecnologia alla base della soluzione di Google per l’esecuzione di giochi Windows non modificati su Stadia”. Google afferma di aver creato il proprio emulatore Windows per Linux per assistere i creatori nel porting dei giochi sul servizio senza dover adattare i titoli per Linux.

Google si sta preparando per questa novità

Se l’emulatore viene eseguito dal vivo su Stadia anziché solo in circostanze di test, potrebbe aprire la strada a molti più giochi in arrivo su Stadia in futuro. Quando Google ha annunciato Stadia per la prima volta tre anni fa, la tecnologia server che alimentava il servizio era esclusivamente basata su Linux. Ciò significava che i produttori di giochi avrebbero dovuto trasferire i loro giochi su Stadia.

Google sembra aver sviluppato una tecnica per rimuovere quel lavoro e consentire ai giochi Windows di funzionare senza modifiche. Google cita un emulatore, ma è più probabile che l’azienda abbia creato un livello di compatibilità in grado di eseguire programmi Windows senza doverli imitare fisicamente e rischiare problemi di prestazioni.

Valve ha sviluppato il proprio livello di compatibilità Proton, che consente ai giochi Windows di essere eseguiti su Linux utilizzando una versione modificata di Wine. Mappando le API grafiche Direct3D di Microsoft su Vulkan, Proton ora aiuta a potenziare l’esperienza di Steam Deck. I piani di Google rimangono poco chiari per il momento, ma scopriremo di più su cosa sta facendo con i giochi Windows su Stadia la prossima settimana.