Bluetti ha recentemente lanciato gli sconti di Primavera (attivi fino al 14 marzo sul sito ufficiale), la perfetta campagna promozionale che permette agli utenti di godere di importantissime riduzioni di prezzo, ottenendo in cambio un risparmio anche di 700 euro rispetto al listino originario.

Nel caso in cui non la conosciate, Bluetti è un’azienda leader nel settore della produzione di power stations portatili, soluzioni perfette per ricaricare i propri dispositivi tecnologici in mobilità, nelle più svariate occasioni, dal campeggio, alla semplice gita fuori porta. Dopo avervi parlato delle offerte di Natale e del Black Friday, ha lanciato nuovi prezzi bassi, vediamoli da vicino.

Bluetti: gli sconti di Primavera