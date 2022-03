Euronics lancia la campagna promozionale “Rottama & Rinnova”!

Arrivano sconti importanti per acquistare nuovi prodotti più recenti ed efficienti. I clienti potranno accedere a un finanziamento a tasso zero per tutti gli acquisti a partire da 299 euro con prima rata a settembre.

L’iniziativa sarà comunicata con campagne Tv, radio, social e digital.

Milano, 3 marzo 2022 – Da oggi fino al 16 marzo, nei negozi Euronics e nell’eshop dell’insegna, è attiva la campagna “Rottama e Rinnova”, che incentiva la sostituzione dei vecchi prodotti con modelli di nuova generazione, più performanti e più efficienti.

L’iniziativa prevede importanti sconti su tutte le categorie merceologiche: un’occasione imperdibile per rinnovare i device tecnologici come smartphone o gli elettrodomestici di casa, con apparecchi anche dai bassi consumi.

Inoltre Euronics offre anche a tutti clienti che effettuano acquisti a partire da 299 euro, la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero (quindi senza costi aggiuntivi) in 20 rate, con il primo pagamento a settembre 2022. Un motivo in più per passare a dei modelli recenti e farsi trovare pronti all’imminente e definitivo passaggio alle nuove trasmissioni del digitale terrestre, dotandosi di un TV di grandi dimensioni e dalle funzionalità più evolute, abbinando al “Bonus rottamazione TV” le convenienti opportunità di risparmio studiate da questa campagna promozionale.

Tutti i vecchi dispositivi e apparecchi verranno ritirati gratuitamente! Come previsto dalle normative vigenti, si ha così la possibilità di recuperare il massimo delle loro parti e di ridurre al minimo lo spreco di risorse e l’impatto ambientale, col lo scopo di combattere la produzione di CO2.

Oltre al classico volantino, a supporto dell’attività promozionale “Rottama & Rinnova”, Euronics ha previsto la messa in onda della iniziativa su commercial TV e radio sulle principali emittenti, integrati da una campagna digital e social. La creatività è studiata da Wundermann Thompson. Il mediaplan è curato da Media Italia.