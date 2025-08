Euronics: piccoli elettrodomestici ma SCONTI GIGANTESCHI

Il caffè pronto, i pavimenti puliti, il pranzo che si cucina da solo e magari anche un po’ di vapore che sistema la camicia per domani? Euronics ha deciso di venire in tuo soccorso con una carrellata di piccoli elettrodomestici che tanto piccoli non sono, almeno quanto a funzionalità. Non è una magia, è solo Euronics che ti regala la possibilità di far sembrare la tua cucina un set di MasterChef e la tua zona giorno un centro benessere domestico. Ti serve solo un giro su Euronics per scoprire che stile, tecnologia e praticità possono davvero convivere. Dimentica il solito tran tran e lascia che sia il tuo nuovo robot da cucina o la tua futura aspirapolvere intelligente a sorprenderti.

Caccia affari su Amazon? Entra nei canali Telegram Tecnofferte [scopri tutto qui] e Codiciscontotech [vai a questo link] per codici sconto da urlo e promozioni da non credere. Ogni giorno è buono per spendere meno e avere di più. Non lasciarti scappare l’occasione: iscriviti e conquista!

Offerte da urlo e tecnologia alla tua portata da Euronics

Partiamo subito forte con la DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL: al prezzo di 499 euro, ti fa dimenticare le briciole… e anche il motivo per cui le odiavi! Su Euronics pulire è quasi divertente. Per i re del barbecue in salotto, c’è il MOULINEX – Grill GI727810, pronto a rosolare delizie a 179,90 euro. Se la mattina vuoi solo sentire il profumo del caffè, la DE LONGHI – Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero è tua a 299 euro. La nuova Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio è a 219,90 euro da Euronics!

E se invece vuoi stirare senza piangere, prova la POLTI – Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde: a 199 euro liscia tutto! Il piccolo ma geniale Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio firmato KENWOOD è da Euronics a 69,90 euro. Per una stiratura lampo e verticale, c’è anche la POLTI – VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu a soli 44,90 euro su Euronics. Barba perfetta? Il PHILIPS – SERIES 5000 è tua a 49,90 euro: veloce, precisa e ultra cool. Se vuoi rendere anche la tua cucina super smart, il SAMSUNG – Forno microonde è in offerta a 159 euro. Chiudiamo con il must delle pulizie, il DREAME – Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco, che da Euronics trovi a 229 euro.