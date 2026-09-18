Microsoft Teams e Outlook su PC ARM: risolto il bug d’avvio

Chi usa Teams e Outlook su un PC Windows con processore ARM può tirare un sospiro di sollievo, perché Microsoft ha finalmente sistemato il bug che impediva alle due applicazioni di avviarsi dopo l’installazione degli aggiornamenti distribuiti a partire dal Patch Tuesday di agosto 2026. Il problema, confermato dall’azienda la settimana scorsa, colpiva in particolare i dispositivi che non avevano ancora scaricato gli aggiornamenti dal Microsoft Store, quindi soprattutto macchine nuove o appena reinstallate.

Nel mirino c’erano i modelli basati su architettura ARM, come Surface Pro 11 e Surface Laptop 7, con Windows 11 24H2 o versioni successive. La descrizione fornita da Microsoft è piuttosto chiara: dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dall’11 agosto 2026 in poi, identificati dalla sigla KB5121003, Microsoft Teams e il nuovo Outlook per Windows potevano non partire affatto oppure chiudersi all’improvviso senza preavviso.

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Quali applicazioni erano coinvolte e cosa fare nell’attesa

Un dettaglio importante riguarda il perimetro del malfunzionamento, che restava limitato. Outlook classico, Word, Excel e le altre applicazioni della suite non risultavano interessate, almeno secondo le verifiche condotte dall’azienda. Il guasto si manifestava con maggiore probabilità sui computer appena acquistati o su quelli appena riportati alle condizioni iniziali, ovvero quelli che non avevano mai ricevuto un aggiornamento dallo Store.

Sulla causa profonda del bug Microsoft non si è mai sbilanciata. Nessuna spiegazione tecnica dettagliata, soltanto una soluzione temporanea suggerita a chi si trovava bloccato: aggiornare l’Auto Super Resolution Package, il componente che permette ai Copilot+ PC di sfruttare l’intelligenza artificiale per rendere più fluido il gameplay nei videogiochi. Una scelta curiosa, considerando che il problema riguardava due applicazioni per la produttività e non certo il gaming, ma tanto bastava per rimettere in piedi Teams e il nuovo Outlook.

La correzione arriva con gli aggiornamenti cumulativi di settembre

La svolta è arrivata martedì sera, in concomitanza con la distribuzione degli aggiornamenti cumulativi del Patch Tuesday di settembre 2026. Microsoft ha comunicato che il difetto è stato risolto con KB5124012 e ha invitato tutti gli utenti a installare l’ultima versione disponibile per il proprio dispositivo. La formulazione ufficiale parla di aggiornamenti rilasciati l’8 settembre 2026 e di quelli successivi a quella data, con la solita raccomandazione a non rinviare l’installazione perché il pacchetto contiene miglioramenti e correzioni considerate importanti.

Vale la pena inquadrare la vicenda nel contesto più ampio, perché gli aggiornamenti di agosto hanno lasciato dietro di sé una scia di grattacapi. Il 24 agosto l’azienda ha confermato che gli aggiornamenti di .NET Framework rilasciati quel mese rompevano la stampa e l’esportazione in PDF nelle applicazioni costruite sul framework di interfaccia Windows Presentation Foundation, abbreviato in WPF.

Pochi giorni dopo è partita la distribuzione di una correzione per un difetto legato alle periferiche dotate di illuminazione RGB integrata, che provocava problemi durante le sessioni di gioco e arrivava a far crashare il sistema con errori del tipo EXCEPTIONACCESSVIOLATION sulle macchine con Windows 11. Sempre in quel periodo, Microsoft ha dovuto chiedere agli utenti di ignorare gli avvisi secondo cui Microsoft Defender Antivirus risultava disattivato dopo l’installazione degli aggiornamenti del mese precedente, un falso allarme a tutti gli effetti.

L’elenco non finisce qui. In questi giorni l’azienda ha chiuso anche altre due segnalazioni note, entrambe innescate dall’aggiornamento preliminare KB5120998 di agosto 2026: su alcuni sistemi Windows 11 cancellava le impostazioni personalizzate del mouse e quelle del desktop, riportando tutto ai valori predefiniti senza che l’utente avesse chiesto nulla.

Fonte: TecnoAndroid