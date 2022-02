Gli utenti dei telefoni Samsung, in particolare quelli che acquistano la nuova serie Galaxy S22, beneficeranno di una nuova funzionalità nell’app Il tuo telefono su Windows 11 e Windows 10. Potrai vedere le app recenti dal tuo telefono Samsung sul tuo PC Windows barra delle applicazioni in un aggiornamento imminente, rendendo più veloce riprendere da dove eri rimasto.

La funzionalità è stata brevemente affrontata e dimostrata durante l’evento Unpacked di ieri, in cui Samsung ha lanciato anche la serie Galaxy S22 e la linea di tablet Galaxy Tab S8. Potresti già utilizzare l’app Il tuo telefono sul PC per aprire le app dal tuo telefono Samsung, ma dovresti aprire il programma manualmente. Potresti anche aggiungere un’app alla barra delle applicazioni per un accesso rapido.

Windows 11: la funzionalità è limitata ai device Samsung

Ora noterai un’icona Il tuo telefono nell’area di notifica della barra delle applicazioni (nota anche come barra delle applicazioni), che ti consente di vedere le app a cui hai effettuato l’accesso di recente sul tuo telefono. In questo modo, puoi iniziare immediatamente da dove eri rimasto sul telefono e continuare a lavorarci sul tuo laptop o desktop.

Samsung e Microsoft hanno una lunga storia di collaborazione, con molti telefoni Samsung che vengono lanciati con servizi e app Microsoft preinstallati. Alcune delle app di Samsung sono state trasferite anche su Windows e c’è persino una connessione tra Samsung Notes e OneNote di Microsoft. Allo stesso tempo, quando si tratta di funzionalità come l’app Il tuo telefono, Microsoft ha sempre preferito i telefoni Samsung.

Se non hai un telefono Samsung, presto sarai in grado di utilizzare il sottosistema Windows per Android per eseguire app Android su Windows 11. Microsoft prevede di rilasciare un’anteprima di un’app Android che supporta Windows 11 entro la fine del mese, anche se inizialmente sarà disponibile solo negli Stati Uniti.