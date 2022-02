IPTV: dopo i danni a SKY e DAZN, arriva la stangata per 500.000 utenti

Sky e DAZN, le due aziende di riferimento che si occupano di pay TV in Italia, stanno subendo l’ondata della pirateria da anni. Gli abbonamenti IPTV purtroppo finiscono sempre per portare via clienti ai due licenziatari i quali però questa volta possono esultare. La Guardia di Finanza infatti ha beccato con le mani nel sacco tantissime persone all’interno di una piattaforma.

L’uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi. Sfruttata in modo legale, una VPN è un servizio consigliatissimo e facile da usare essendo protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attuale, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.

IPTV: ancora una volta problemi per 500.000 persone in Campania

La Guardia di Finanza ha scoperto una piattaforma piena di persone: addirittura 500.000 utenti sotto un unico link. Le multe sono dunque scattate immediatamente, con sanzioni pari a circa 1000 € per ogni persona iscritta all’interno del canale illegale. Obiettivo della Guardia di Finanza ora è quello di proseguire con la task force per sgominare quanto è più piattaforme possibili.

Queste le parole da parte dei vertici di Sky dopo l’operazione:

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.