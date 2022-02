EZVIZ, questo nome è un marchio di garanzia, infatti questo modello di smart battery camera, la BC1C, non ha deluso le nostre aspettative. Sono tante le funzionalità che mette a disposizione questo dispositivo e l’installazione senza fili è davvero semplice, anche per chi ha poca manualità. Anche la navigazione sull’app (disponibile sia per IOS che Android) ci è sembrata molto semplice, completa ed intuitiva. Questa camera è in grado di collegarsi al WiFi senza alcun ponte, quindi

Design e materiali

La qualità costruttiva è alta, tenendola in mano si percepisce subito che non è un dispositivo low-cost. Il design è abbastanza pulito ed elegante e le dimensioni sono contenute (circa 10 cm di lunghezza x 6 cm di diametro). Essendo una battery camera è sprovvista di un cavo di alimentazione, questo oltre a semplificare di molto la installazione, conferisce anche un aspetto ancora più minimal al tutto. La BC1C è certificata IP66, quindi garantisce un alta resistenza a polvere e acqua.

Caratteristiche principali

La videocamera registra con una risoluzione in FullHD (1920 x 1080) e la qualità del video è davvero buona. Le immagini sono molto nitide anche di sera, infatti nonostante sia dotata di infrarossi, la BC1C registra anche a colori in condizioni di scarsa luminosità. Per far sì che la visione notturna registri in bianco e nero, si deve trovare in condizioni di quasi assoluta oscurità.

Le clip possono essere salvate all’interno di una memoria integrata eMMC da 32 GB, quindi non occorre spendere soldi extra per delle schede di memoria esterne. In alternativa, ci si può abbonare al servizio EZVIZ CloudPlay per salvare i propri filmati online.

La batteria può durare per oltre 200 giorni come dichiarato dalla casa produttrice, noi l’abbiamo provata per qualche settimana e in effetti possiamo garantire che l’efficienza della batteria è notevole. Ovviamente la durata reale non è un parametro oggettivo, il tutto dipende da quale modalità di registrazione impostiamo. La batteria è al litio da 7.800 mAh e si può ricaricare tramite cavo micro USB.

Ottima anche la qualità dei microfoni, il suono è pulito e chiaro. Molto utile la funzione che ci permette di utilizzare il dispositivo come “citofono”. Infatti è possibile dialogare direttamente con il postino fuori dalla porta di casa (ovviamente tramite APP) o avvisare qualche malintenzionato che si sta aggirando nel nostro giardino che stiamo chiamando la polizia. Inoltre è possibile registrare tre messaggi vocali dalla durata massima di 10 secondi da impostare in base alle nostre esigenze.

L’intelligenza artificiale di cui è dotata la BC1C è sorprendente, è in grado di riconoscere in maniera accurata le sagome umane, in modo tale da far avviare la registrazione solo quando è necessario. Tra i vari setting che troviamo sull’app, è possibile impostare la camera anche su “veicoli”.

Cosa ci è piaciuto

Sicuramente, come già detto nella intro, EZVIZ è sinonimo di garanzia. Quindi, sono davvero tante le cose che ci sono piaciute di questo dispositivo. Partendo dall’ottima qualità video, che non ci aspettavamo fosse così elevata anche in condizioni di scarsissima luce e tutte le funzioni (sono davvero tante) che mette a disposizione il marchio tramite la sua app.

Cosa non ci è piaciuto

Davvero difficile trovare qualche difetto “sostanzioso” a questa battery camera, l’abbiamo testata per alcune settimane ed è stata una sorpresa continua.

Prezzo

Anche il prezzo non ci ha deluso, su Amazon la si può acquistare a circa 110 euro, un costo in linea con la concorrenza, ma soprattutto giusto per tutto quello che offre. Inoltre, è possibile acquistarla con un kit che include un piccolo pannello solare (sempre di casa Ezviz), che una volta collegato alla camera, potrete dimenticarvi di ricaricarla perchè non ce ne sarà più bisogno. Il kit con il pannello solare, lo potete trovare su Amazon ad un prezzo di circa 130 euro.

Conclusioni

Consigliamo l’acquisto della Ezviz BC1C a tutte le persone che vogliono tenere sotto controllo il loro giardino o ingresso di casa, avendo la possibilità di interagire a 360° da remoto. Sicuramente è una delle migliori camere di videosorveglianza da poter acquistare, in termini di affidabilità, durata batteria e funzioni smart.