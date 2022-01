Il produttore cinese Realme ha da poco inaugurato la sua nuova serie di smartphone di fascia media con un primo modello, ma nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere annunciato già un nuovo device. Si tratta del nuovo Realme 9 Pro, protagonista degli ultimi rumors e indiscrezioni.

Realme 9 Pro: nuovo medio di gamma in arrivo, ecco come sarà secondo i renders di OnLeaks

Qualche giorno fa Realme ha annunciato ufficialmente il nuovo Realme 9i, ma sappiamo che ben presto si aggiungeranno altri nuovi device. Uno di questi sarà il prossimo Realme 9 Pro e, nel corso delle ultime ore, il noto leaker OnLeaks ha pubblicato alcune prime immagini renders realizzate in collaborazione con Smartprix.

Osservando queste immagini, spicca subito alla vista la presenza di un display piuttosto ampio e con un piccolo foro laterale per la fotocamera per i selfie (che sarà da 16 MP). La scocca posteriore ospiterà invece un modulo fotografico con tre sensori fotografici (da 64, 8 e 2 MP) ed avrà i bordi leggermente curvi. Dalle immagini sembra che la rifinitura della backcover sarà lucida e sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui la Midnight Black, Aurora Green e Sunrise Blue.

Oltre a questo, sono emersi anche dei rumors riguardanti le presunte specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, il nuovo Realme 9 Pro avrà un display OLED da 6.59 pollici in risoluzione FullHD+ con un refresh rate di 120Hz, mentre come processore ci sarà il SoC Snapdragon 695 con supporto al 5G e tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.