È trapelata in questi ultimi giorni una notizia davvero scioccante e che potrebbe cambiare gli equilibri e le carte in tavola del panorama telefonico italiano. Stando a quanto è emerso, infatti, Vodafone e Iliad starebbero pensando ad una fusione nel nostro paese, riunendo quindi le loro attività.

Vodafone e Iliad: possibile fusione per contrastare la concorrenza?

A breve il noto operatore telefonico francese farà ufficialmente il suo debutto nella rete fissa in Italia, ma a quanto sembra le novità non si limiteranno a questo. Come già accennato, sembra che arriverà molto presto una vera e propria rivoluzione.

Secondo quanto è emerso da Reuters, sembra che Iliad e Vodafone stiano pensando ad una fusione delle loro attività. In particolare, le trattative tra i due operatori sarebbero già avviate e in fase di sviluppo da diverso tempo, secondo quanto riportato dal sito web in questione:

“Le discussioni tra le due società sarebbero già in corso da tempo ed entrambe le parti starebbero attivamente studiando modi per concludere un legame delle rispettive attività in Italia”.

Per il momento i due operatori telefonici non hanno rilasciato nessuna dichiarazione o commenti. Tuttavia, non molto tempo fa, l’amministratore delegato dell’operatore telefonico francese Iliad aveva parlato di una eventuale possibilità di fusione con uno dei suoi competitors.

Se tutto ciò dovesse avverarsi e dovesse arrivare a compimento, si verrebbe a creare in Italia un vero e proprio colosso delle telecomunicazioni con una penetrazione del mercato mobile di circa il 36% e ricavi combinati di quasi 6 miliardi di euro.