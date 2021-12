Il produttore cinese Honor è tornato alla carica, soprattutto dopo la separazione ufficiale da Huawei che ha permesso di poter utilizzare nuovamente le app ufficiali di Google. Qualche settimana fa, in particolare, l’azienda ha presentato ufficialmente i nuovi Honor X30i e Honor X30 Max. Tuttavia, a breve è previsto l’arrivo ufficiale anche del nuovo Honor X30.

Honor presenterà a breve il nuovo medio di gamma Honor X30

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha pubblicato sul portale Weibo una immagine teaser che ci ha rivelato un annuncio importante. Secondo il teaser, infatti, il prossimo 16 dicembre l’azienda svelerà ufficialmente un nuovo membro della famiglia X30.

Come già accennato, si tratta del prossimo Honor X30, il quale andrà ad affiancare gli altri membri di questa serie (che sono già stati annunciati in Cina ad ottobre). L’azienda non ha però confermato nulla riguardo alle sue specifiche tecniche.

Nonostante questo, sono già emersi rumors e indiscrezioni. Secondo questi ultimi, il prossimo device di casa Honor sarà alimentato da un processore prodotto da Qualcomm, ovvero dal SoC Snapdragon 695 5G. La parte frontale del device sarà poi occupata da un ampio schermo con tecnologia IPS LCD e ci sarà una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori informazioni prima del debutto ufficiale. Nel frattempo, vi ricordiamo che l’azienda ha presentato da poco in Italia il nuovo Honor 50, un device molto interessante, dal design originale e con un’ottima scheda tecnica che include un display OLED a 120Hz e il processore Snapdragon 778G. Vi lasciamo qui di seguito la nostra video recensione.