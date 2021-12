Il Google Pixel 6 doveva essere lo smartphone di punta dell’azienda. Vanta un proprio processore progettato da Google, che è il primo per il business, ma sembra che finora il telefono sia stato ostacolato da molti problemi.

La lamentela più recente proviene da utenti che affermano che i loro dispositivi Pixel 6 stanno perdendo il servizio in periodi apparentemente casuali. Questo è secondo i thread di Reddit e la pagina di supporto di Google, dove un cliente afferma che ‘a intervalli casuali, il servizio telefonico smette di funzionare, visualizzando il messaggio nessun servizio o nessuna sim in alto a sinistra della schermata di blocco.’

Pixel 6: alcuni utenti hanno sostituito il loro smartphone

A quanto pare, sembra che l’unica opzione per ristabilire la connettività è riavviare il telefono, il che funzionerà solo momentaneamente. Non è chiaro quale sia il problema, tuttavia potrebbe essere correlato al software piuttosto che all’hardware. Il cliente ha ricevuto un aggiornamento ai servizi dell’operatore, secondo il messaggio sul sito Web dell’assistenza di Google, e da allora il problema non si è più verificato.

Allo stesso tempo, altri utenti che hanno avuto questo problema hanno sostituito i loro telefoni e hanno segnalato che il problema era scomparso dopo aver ricevuto il loro nuovo telefono. È stato segnalato che disattivare la ‘Connettività adattiva’ nelle Impostazioni ha aiutato le persone che stanno riscontrando questo problema. Dunque, nel caso in cui stai riscontrando questo problema, potresti utilizzare questo metodo per risolvere il problema.

Google non si è espressa in merito al problema e non ci sono, di conseguenza, soluzioni ufficiali per risolvere questo fastidioso problema. Speriamo che un aggiornamento risolvi la questione.