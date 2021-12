Carrefour si avvicina moltissimo alle richieste dei consumatori, con il lancio di un volantino che punta forte sul migliorare il più possibile il rapporto qualità/prezzo, e promettendo agli utenti la possibilità di godere di un risparmio veramente importante.

La campagna promozionale che potete visualizzare nel nostro articolo, è da considerarsi attiva solamente per coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, non saranno disponibili sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. In parallelo, lo ricordiamo, i prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve essere sempre esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Carrefour: ecco quali sono gli sconti più interessanti

Carrefour continua a stupire con una campagna promozionale decisamente di rilievo, sebbene comunque lo smartphone effettivamente scontato dall’azienda sia legato alla fascia bassa, e sopratutto sia disponibile ad un prezzo inferiore ai 100 euro. Le prestazioni sono complessivamente adeguate alla spesa finale, promettendo difatti un risparmio importante su ogni singolo acquisto effettuato.

Se interessati al brand, ad ogni modo, consigliamo caldamente di acquistare la Xiaomi Mi Band 4C, la smartband della medesima azienda cinese, in vendita nel periodo corrente a soli 14,95 euro, un prezzo ridottissimo pur mantenendo inalterate le prestazioni generalmente offerte.

La campagna promozionale sfocia anche presso altre categorie merceologiche, se volete scoprirla e conoscerla da vicino, ricordatevi di aprire il sito ufficiale il prima possibile, e sopratutto di recarvi in negozio per i vostri acquisti.