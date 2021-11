Siamo tutti in trepidante attesa per la presentazione ufficiale del nuovo smartphone di casa Samsung appartenente alla serie FE, ovvero il prossimo Samsung Galaxy S21 FE. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere già stato presentato sul mercato, ma ci sono stati alcuni ritardi (i rumors avevano parlato addirittura di una cancellazione del suo arrivo). Ora, però, sembra che lo smartphone verrà annunciato a gennaio 2022 e, nel frattempo, ecco che sono state pubblicate in rete alcune immagini dal vivo.

Samsung Galaxy S21 FE: queste immagini dal vivo ci confermano il design

Il design e l’aspetto estetico dello scorso Samsung Galaxy S20 FE richiamavano e si ispiravano moltissimo ai fratelli top di gamma della serie S20. A quanto sembra, anche per il successore Samsung Galaxy S21 FE sarà così. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini dal vivo che ci hanno quindi confermato il suo design.

1 su 3

Come è possibile osservare, infatti, sul fronte il nuovo smartphone di casa Samsung monterà un Infinity-O Display con un foro centrale, mentre sul retro saranno collocate tre fotocamere verticalmente sul lato sinistro della backcover. A differenza dei fratelli della serie S21, però, possiamo notare che la zona che ospita i sensori fotografici ha la stessa colorazione della backcover, cosa che non accade sui modelli top di gamma. Tra le sue caratteristiche tecniche, ci aspettiamo poi la presenza di un pannello con tecnologia SuperAMOLED con un elevato refresh rate pari ad almeno 120Hz e, dal punto di vista dell’autonomia, ci aspettiamo una batteria con una capienza di almeno 4500 mAh.