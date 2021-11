IPTV e danni alle Pay TV: ecco tra Sky e DAZN chi ci sta perdendo di più

La pay TV starebbe vivendo un momento abbastanza concitato, dove gli utenti non saprebbero quanti abbonamenti sottoscrivere per seguire ad esempio la loro squadra del cuore. Mentre DAZN sembrerebbe in procinto di ufficializzare la fine della condivisione dei suoi abbonamenti tra due o più utenti, il mondo della pirateria incalza. Sono sempre di più gli abbonamenti IPTV venduti, con la Guardia di Finanza che starebbe facendo del suo meglio per porre fine a tutto ciò.

IPTV: questa volta la Guardia di Finanza colpisce, multati in 1800 a Varese

Sono molte le ragioni per cui la Guardia di Finanza sta operando sul territorio, una delle quali corrisponde alla pirateria e all’IPTV. Durante gli scorsi giorni sono stati beccati 1800 utenti a Varese, i quali saranno tutti costretti a pagare una sanzione da almeno 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.