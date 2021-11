A maggio, l’app iOS di PS Remote Play ha ottenuto il supporto per DualSense, consentendo agli utenti di utilizzare l’ultimo controller di Sony per giocare ai giochi PlayStation sui propri iPhone. Ora, sei mesi dopo, Sony sta finalmente espandendo il supporto DualSense ai dispositivi Android.

Come rivelato dall’account Twitter ufficiale di PlayStation, l’app PS Remote Play per Android sta ricevendo un nuovo aggiornamento che aggiunge finalmente il supporto per il controller wireless DualSense. Sebbene l’app PS Remote Play per Android abbia il supporto per PlayStation 5 dall’ottobre dello scorso anno, gli utenti potevano utilizzare solo il controller DualShock 4, ma ora tutto cambia.

PlayStation 5: ora su Android potrete collegare il nuovo DualSense

Il supporto DualSense sta per essere implementato con l’app PS Remote Play versione 4.6.0. Inoltre, l’ultimo aggiornamento abilita anche il supporto per touchpad e sensore di movimento sul controller DualShock 4. Tuttavia, il problema è che tutte queste funzionalità sono attualmente limitate ai dispositivi Android 12.

Il registro completo delle modifiche per l’app PS Remote Play versione 4.6.0 comprende:

Ora puoi utilizzare il controller wireless DualSense su dispositivi mobili con Android 12 installato.

Ora puoi utilizzare il touchpad e il sensore di movimento del controller wireless DUALSHOCK 4 su dispositivi mobili con Android 12 installato.

Per chi non lo sapesse, l’app PS Remote Play consente ai proprietari di console PlayStation di riprodurre in streaming i giochi su un telefono o tablet tramite la propria rete locale. Gli utenti possono giocare utilizzando i pulsanti sullo schermo o un controller wireless compatibile. Inizialmente in esclusiva per gli smartphone Sony Xperia, Sony alla fine ha aperto l’app a tutti i dispositivi Android e iOS nel 2019. L’anno scorso, l’app ha ottenuto il supporto per PlayStation 5.