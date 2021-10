Ormai la transazione all’elettrico è iniziata e l’Europa sta spingendo verso l’addio di diesel e benzina. Forse anche l’ultimo aumento prezzi dei carburanti ti ha un po’ spaventato e quindi stai pensando di cambiare automobile con l’idea di traghettare la scelta su una full electric o hybrid. Se è così, questo articolo potrebbe davvero rivelarsi utile. Se hai intenzione di acquistare una nuova auto plug-in ibrida ecco quali sono attualmente le migliori 5 per autonomia in elettrico. Affidabilità e risparmio sono garantiti.

Auto plug-in: ecco le migliori ibride per autonomia in elettrico

Scegliere un’auto plug-in ibrida potrebbe sembrare semplice, ma in realtà non lo è. Ci sono diversi elementi da prendere in considerazione prima di buttarsi su un modello e decidere di acquistarlo. Primo, perché la spesa non è indifferente e, visto che gli euro da spendere sono importanti, meglio prendersi qualche tempo extra per valutare bene. Secondo, perché è un attimo trovarsi con un veicolo che non soddisfa le aspettative a causa della poca informazione acquisita prima dell’acquisto.

Uno degli elementi fondamentali da valutare quando si vuole optare per un’auto plug-in ibrida è l’autonomia di percorrenza che garantisce in elettrico. Infatti, rispetto alle full hybrid, la loro peculiarità è che le batterie in dotazione sono decisamente superiori. Questo garantisce una certa sicurezza e comodità quando si devono percorrere viaggi lunghi. Ecco perché è importante scegliere in base all’autonomia in elettrico.

Le migliori 5 per percorrenza e miglior rapporto qualità-prezzo

Ecco le prime 5 valutate, da esperti nel settore, come le migliori proprio per percorrenza garantita: