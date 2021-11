Rockstar Games vuole celebrare i 20 anni dall’uscita di GTA III e lo vuole fare alla grande grazie ad Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. La raccolta include tre grandi classici della software house che hanno cambiato per sempre l’industria videoludica.

I giocatori potranno rivivere le avventure di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas in un modo del tutto nuovo. Gli sviluppatori di Grove Street Games hanno aggiornato la grafica e le meccaniche di gioco lasciando inalterato il feeling dei tre titoli.

Per tutti i giochi contenuti nella Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, i controlli sono ispirati a quelli di GTA V e quindi risultano più moderni e funzionali. Per rimodernare il mondo di gioco sono stati utilizzati nuove texture, una maggiore risoluzione visiva, un sistema di illuminazione riscritto e fenomeni atmosferici migliorati.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ci permette di riscoprire GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas

Con Grand Theft Auto III, Rockstar Games ha rivoluzionato completamente la saga e non solo. La storia si svolge a Liberty City ed è il primo titolo della saga ad essere sviluppato in un mondo open world 3D. Il gameplay non lineare permette ai giocatori di vivere appieno l’avventura ed esplorare una città viva come mai prima nella serie. Grand Theft Auto: Vice City ha segnato ulteriori migliorie al precedente capitolo introducendo un altissimo livello di immersività nella storia. Le ambientazioni anni ’80 con veicoli, musiche e luci al neon permettono di sentirsi assolutamente parte del tutto. Lo sforzo profuso con Grand Theft Auto: San Andreas è stato ancora maggiore, arrivando a creare tre città diverse e completamente esplorabili. Inoltre, tra le tre città spicca una Los Santos profondamente diversa da quella conosciuta con GTA V.

È possibile acquistare e giocare con Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a partire dal’11 novembre 2021. La collection è disponibile al prezzo di 59.99 euro per Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch in versione digitale. Per la versione fisica bisognerà attendere il 7 dicembre.