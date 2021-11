Postepay: grosso rischio di truffa se aprite questo messaggio

Sono tanti i tentativi di truffa che ogni giorno vengono inoltrati mediante un semplice messaggio che in realtà sembra provenire dall’azienda con cui sia ha che fare. Postepay, così come tante altre carte, ogni giorno viene tirata in ballo, essendo anche la carta più diffusa di tutte in Italia.

Un nuovo tentativo di phishing sarebbe stato diffuso in questi giorni mediante le caselle e-mail di tantissimi italiani.

Postepay: quando il messaggio sembra vero ma in realtà proviene dai truffatori, ecco il testo

Il messaggio in questione è rivolto a tutti gli utenti Postepay dai truffatori, i quali lo hanno creato quasi come fosse una comunicazione ufficiale. L’obiettivo è quello di farvi cliccare sul link nel messaggio, ma basterà semplicemente ignorare il tutto per non avere alcun tipo di ripercussione.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!