Iliad anche ad Halloween assicura una serie di vantaggiose tariffe a tutti i suoi clienti. Nel corso di questa stagione autunnale, gli abbonati hanno scoperto senza dubbi i vantaggi della tariffa Flash 120. Questa promozione prevede un costo di rinnovo pari a 9,99 euro. Il pacchetto per gli utenti comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, le migliori occasioni per i giorni di Halloween

La Giga 120 è una delle migliori offerte di Iliad e del panorama della telefonia mobile per questi giorni di Halloween, ma non rappresenta l’unica proposta di Iliad. Il gestore francese garantisce ai suoi utenti altre due tariffe come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha sostituito a listino la Giga 50, storica tariffa del provider. I clienti che decidono di attivare tale ricaricabile avranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS più 80 Giga per navigare in internet, tra cui anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il costo per il rinnovo sarà pari a 7,99 euro.

Altra importante promozione di Iliad è poi la Giga 40. La tariffa, divenuta un punto centrale del listino del gestore francese, si conferma con chiamate e SMS infiniti verso tutti più 40 Giga per la connessione internet. Il costo di rinnovo sarà pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.

Sia la prima che la seconda promozione che Iliad assicura ai suoi abbonati prevedono un prezzo una tantum di attivazione di 10 euro da elargire al rilascio della SIM.