Facebook cambia nome e diventa Meta, nasce il metaverso di Zuckerberg

Il nuovo capitolo di Facebook è stato ufficializzato proprio durante la serata di ieri dal CEO Mark Zuckerberg: “Da oggi è Meta”.

Queste le parole emblematiche che raccolgono dunque il cambio di nome di Facebook, portando quindi ad una visione diversa del futuro che comprenderà un vero e proprio mondo virtuale. “Il metaverso è il prossimo capitolo di internet, è fatto per connettere le persone e Horizon è la piattaforma che stiamo costruendo“.

Questo nuovo nome andrà a racchiudere al suo interno la realtà di Facebook insieme a quella di Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma Horizon VR e molto altro ancora. “Siamo visti come un social media ma nel nostro Dna siamo una società che costruisce tecnologia per connettere le persone. Mi auguro che nel tempo saremo visti come una società di metaverso“. Queste le parole che dunque fanno capire quanto Facebook punti a cambiare proprio da oggi.

Facebook diventa Meta: il prossimo obiettivo è il miliardo di utenti nel prossimo decennio

Il nuovo ecosistema che si appresta a diventare un vero e proprio metaverso, aspira a creare milioni di posti di lavoro dedicati ai creators.

“Siamo all’inizio del prossimo capitolo di internet e del prossimo capitolo della nostra società. Facebook è uno dei prodotti più usati nella storia. E’ un marchio icona fra i social media ma sempre di più non include tutto quello che facciamo. Voglio ancorare il nostro lavoro e la nostra identità a quello che costruiamo andando avanti“. Queste le parole di Mark Zuckerberg che ufficializzano dunque il salto nel futuro.