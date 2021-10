La schermata principale di YouTube è un cantiere aperto in continua evoluzione, tra post di annunci, video Shorts in stile TikTok e filtri per argomenti.

Il colosso Google, con l’ultima funzionalità, vuole portare i suoi consigli al livello successivo, suggerendo nuovi contenuti ancora più in linea con i gusti dell’utente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

YouTube ha inserito una nuova funzionalità

Il filtro “Nuovo per te” è un nuovo strumento che ha l’obiettivo di aiutare gli utenti a scoprire contenuti e creator che solitamente non vedrebbero sulla loro schermata principale. Dai primi test sembra che la funzionalità non sia tanto diversa dalla solita schermata iniziale, in quanto i video consigliati non appaiono così differenti da quelli che di solito vengono suggeriti.

La funzionalità “Nuovo per te” è arrivata solamente qualche giorno fa sulle app per dispositivi mobili e desktop e su YouTube TV ed è attivabile in vari modi. Sui dispositivi mobili si trova nella barra degli argomenti nella parte superiore della scheda Home, con messaggi occasionali anche nel proprio feed, mentre sul web occuperà uno degli spot nella griglia principale, invitando l’utente a dare un’occhiata ai nuovi suggerimenti.

Google avverte che questa funzionalità è personalizzata, quindi bisognerà effettuare l’accesso per visualizzarla e anche in questo caso potrebbe non apparire per tutti gli utenti. Ci aspettiamo che questa funzionalità verrà migliorata con il passare del tempo, man mano che YouTube ottimizzerà i suoi algoritmi per consigliare contenuti migliori.