Garmin Instinct 2: firmware 17.22 sistema la modalità furtiva

Garmin ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software dedicato alla famiglia Garmin Instinct 2, cioè gli smartwatch di fascia media della generazione precedente arrivati sul mercato a partire dall’inizio del 2022. Non si tratta di un pacchetto ricco di novità ma di un intervento mirato a sistemare alcuni bug, rivolto a tutti i modelli della serie, che da tempo non vedono rilasci particolarmente corposi.

L’ultimo aggiornamento di peso risale infatti ad agosto 2025, quando l’azienda elvetico statunitense aveva pubblicato il major update più recente. Da allora gli orologi della linea hanno ricevuto soltanto ritocchi minori, e anche questa volta lo schema non cambia. L’obiettivo è semplicemente quello di correggere qualche imperfezione e rendere l’esperienza d’uso più pulita.

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Cosa cambia con la versione 17.22 sui Garmin Instinct 2

Il nuovo firmware arriva a circa un mese dal precedente aggiornamento minore, identificato dalla versione 17.21, e a oltre un anno dal major update 17.05 che, va detto, non aveva comunque introdotto nuove funzionalità. Con la versione 17.22 Garmin torna quindi a occuparsi dei suoi indossabili meno recenti, distribuendo il rilascio in modo uniforme su tutta la gamma interessata.

I dispositivi coinvolti sono quattro: Instinct 2, Instinct 2 Crossover, Instinct 2X e Instinct 2S. Secondo il changelog ufficiale le modifiche non sono identiche per tutti i modelli, perché il produttore ha differenziato gli interventi in base alla variante. Per Instinct 2, Instinct 2X e Instinct 2 Crossover è stato risolto un problema per cui alcuni toni non venivano silenziati quando l’orologio si trovava in modalità furtiva. La correzione riguarda esclusivamente le edizioni Tactical, ossia quelle che integrano questa specifica funzione pensata per ridurre al minimo segnali sonori e luminosi.

Più generica invece la descrizione riservata a Instinct 2S, il modello più compatto della famiglia. In questo caso le note di rilascio parlano di correzioni di bug e miglioramenti vari, senza entrare nel dettaglio dei singoli interventi effettuati. Il passaggio dalla 17.21 alla 17.22 resta comunque consigliato per tutti, dato che punta a migliorare la stabilità complessiva del software.

Come installare l’aggiornamento sugli smartwatch Garmin

La procedura per scaricare il nuovo firmware è la stessa prevista per tutti gli smartwatch e gli sportwatch del marchio. Nella maggior parte dei casi basta seguire le indicazioni che compaiono nelle notifiche dell’aggiornamento, ricevute tramite l’app Garmin Connect oppure direttamente sul display dell’orologio. Pochi passaggi e il pacchetto viene installato senza particolari complicazioni.

Può capitare però che la notifica non sia ancora arrivata. Si tratta di uno scenario del tutto normale, visto che il roll out graduale fa sì che la disponibilità si estenda agli utenti un po’ alla volta. Chi non vuole aspettare ha comunque a disposizione due strade alternative per verificare se la versione 17.22 è già pronta per il proprio dispositivo.

La prima consiste nel controllare manualmente dallo smartwatch, entrando nel menu Impostazioni, aprendo la pagina Sistema e selezionando la sezione Aggiornamento Software. La seconda prevede invece di collegare l’orologio a un computer tramite cavo USB e cercare i nuovi aggiornamenti attraverso Garmin Express, il programma per PC sviluppato dall’azienda per gestire i propri dispositivi indossabili.

Fonte: TecnoAndroid