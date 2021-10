Dopo tanta attesa, finalmente Rockstar Games ha svelato tutti i dettagli per il debutto di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Il nuovo titolo della software house, che racchiude i grandi classici completamente rinnovati nella grafica e nel gameplay, sarà disponibile a partire dall’11 novembre.

Gli utenti potranno quindi giocare a GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas come mai prima d’ora, godendo di alcune novità che miglioreranno la storia dei tre titoli. La triologia sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e anche PC.

L’annuncio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è stato accompagnato anche dal primo trailer ufficiale. Nel filmato è possibile ammirare il lavoro di ammodernamento delle città e dei personaggi senza snaturare lo stile classico di ogni titolo.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sarà il proprio debutto il prossimo 11 novembre

Gli sviluppatori hanno lavorato per cercare di avvicinare il gameplay di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas a quello di GTA V. Infatti, i tre titoli potranno contare su una libertà di esplorazione e di immersione senza precedenti.

I controlli sono stati modificati per essere più fluidi ma l’estetica e l’atmosfera originale non è stata cambiata proprio per celebrare i tra grandi classici di Rockstar Games. Novità anche per quanto riguarda i sistemi di mira, le stazioni radio e in generale il look visivo.

Entrando più nello specifico, Rockstar Games ha confermato che dal’11 novembre il titolo sarà disponibile in digital download. Gli utenti potranno scaricare il gioco dal PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop e Rockstar Games Launcher. A partire dal 7 dicembre invece, sarà possibile acquistare la versione fisica per le console Microsoft, Nintendo e Sony.