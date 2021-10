Huawei ha ufficialmente annunciato il nuovissimo HUAWEI nova 9, uno smartphone di fascia alta dedicato alle giovani generazioni. Il device è caratterizzato da un design unico e da caratteristiche tecniche che lo rendono estremamente potente e versatile.

Il produttore ha pensato a soddisfare le esigenze dei propri utenti. Troviamo un ampio display OLED dedicato alla fruizione dei contenuti multimediali e un sistema fotografico in grado di offrire nuove opportunità creative.

Il pannello OLED è dotato di una diagonale da 6,57 pollici con supporto alla tecnologia 120Hz Original-Colour e il touch sampling rate a 300Hz. Il design di Huawei nova 9 asseconda l’utilizzi con cornici ridotte, rendendo facile impugnare il device. Il pannello supporta la gamma colore Full-Path P3 ed è in grado di restituire immagini fluide e colori vividi.

Il SoC del device è il Qualcomm Snapdragon 778G 4G affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tuttavia, il veto fiore all’occhiello di Huawei nova 9 è il comparto fotografico.

Huawei nova 9 è ufficiale

Il sistema di ottiche è di altissimo livello e integra tecnologie sviluppate appositamente dal produttore cinese. La fotocamera principale è la Ultra Vision Camera da 50MP che permette di scattare foto sempre perfette sia in pieno giorno che in notturna. Grazie al sensore da 1/1,56 pollici e un RYYB CFA è possibile catturare il 40% in più di luce rispetto ad un’ottica tradizionale.

A supporto troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro e un sensore di profondità. Le foto scattata sono poi elaborate dal XD Fusion Engine che migliora gli scatti grazie all’Intelligenza Artificiale.

La batteria da 4300 mAh supporta la ricarica rapida proprietaria SuperCharge a 66W. Il sistema operativo è basato sui Huawei Mobile Services preinstallati mentre le applicazioni possono essere scaricare da AppGallery.

Huawei nova 9 sarà disponibile dal 21 ottobre all’8 novembre in pre-ordine nelle colorazioni Starry Blue e Black al prezzo di 499,90 euro. Gli utenti che acquisteranno il device sullo store ufficiale riceveranno in omaggio le FreeBuds Pro.