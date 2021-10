Tutti gli utenti possono decidere di recarsi da Coop e Ipercoop per riuscire a risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, in questo modo è molto semplice pensare di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, godendo di prezzi sempre più bassi.

Il volantino, come tutte le precedenti campagne promozionali dell’azienda, è da considerarsi disponibile solamente nei singoli punti vendita, senza però porre limitazioni particolari in termini di disponibilità sul territorio. Ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati praticamente ovunque in Italia, sfruttando la rateizzazione senza interessi al superamento di una determinata soglia di spesa.

Coop e Ipercoop: arriva il volantino con le migliori offerte

Il prodotto su cui si basa interamente il volantino Coop e Ipercoop è il Samsung Galaxy A22, un dispositivo in vendita a meno di 200 euro, in particolare parliamo di 179 euro, con il quale l’utente ha comunque la possibilità di godere di buone prestazioni generali.

La scheda tecnica parla di un dispositivo con un display da 6,6 pollici di diagonale, il quale presenta risoluzione FullHD+, affiancato da un processore octa-core, con configurazione 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (ma espandibile tramite microSD), senza dimenticarsi dello sblocco con le impronte digitali e con il viso 2D. Il plus è sicuramente rappresentato dalla batteria, uno splendido componente da ben 5000mAh, che garantisce una autonomia decisamente superiore alla media, promettendo all’utente finale giorni di utilizzo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.