I prezzi di Comet raggiungono livelli effettivamente mai visti prima d’ora, garantendo al consumatore un’enorme possibilità di risparmio, con la quale però si potrà anche accedere ad alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale di Comet, a differenza di quanto vediamo da Euronics, può essere fruita in ogni singolo negozio sul territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per l’e-commerce, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro. I prodotti sono altresì commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare in ogni singolo punto vendita.

Aprite questo canale Telegram, troverete i codici sconto Amazon e scoprirete le migliori offerte disponibili.

Comet: il volantino più inaspettato

Comet non finisce mai di stupire, in questi giorni l’azienda è riuscita a scontare alcuni dei migliori prodotti, come l’Apple iPhone 12 Pro, raggiungendo prezzi complessivamente abbordabili, sebbene ancora elevati. Il suddetto modello può infatti essere acquistato a meno di 1000 euro, nella sua variante no brand con 128GB di memoria interna.

Molto allettante resta comunque anche il Realme GT Master Edition, un prodotto da soli 399 euro, ma perfettamente in grado di garantire prestazioni di livello decisamente superiore alla media o alla fascia di prezzo di appartenenza.

Il volantino Comet ha comunque moltissime anime, infatti si sposta anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, dotate di prezzi sempre più bassi e convenienti. Aprite il sito ufficiale per godere di tutte le informazioni del caso e scoprire i singoli prezzi.