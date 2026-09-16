Microsoft e NVIDIA: il 7 ottobre l’AI locale cambia Windows

Il futuro dei PC Windows passerà per l’intelligenza artificiale che gira direttamente sul computer, e la data da cerchiare in rosso è quella del 7 ottobre, quando Microsoft e NVIDIA saliranno sullo stesso palco a San Francisco per raccontare come cambierà il modo di usare un computer. Non un evento qualsiasi, insomma, perché la presenza contemporanea di Satya Nadella, Jensen Huang e Pavan Davuluri, responsabile Windows e Devices, dice già molto su quali siano i pezzi in gioco.

Il contesto aiuta a capire perché adesso. L’intelligenza artificiale ha raggiunto un livello di maturità sufficiente a farsi domande scomode, e la prima riguarda i consumi dei data center, diventati il vero nodo da sciogliere. Quando ogni richiesta, anche la più banale, deve viaggiare fino a un server remoto e tornare indietro, il costo energetico e infrastrutturale si accumula. Da qui l’attenzione crescente verso l’ottimizzazione e verso quello che si può fare in locale, senza passare dal cloud.

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Perché l’AI locale conviene

L’idea alla base è portare alcune capacità dei modelli e degli agenti direttamente sulla macchina che si ha davanti. I vantaggi sono piuttosto concreti e si contano sulle dita di una mano. Primo, la latenza si abbassa, perché non c’è più il viaggio di andata e ritorno verso i server. Secondo, si riduce la dipendenza dalla connessione, che è un dettaglio non banale per chi lavora in mobilità o in luoghi dove la rete non è affidabile. Terzo, e forse il punto più delicato, in alcuni casi non serve più spedire dati sensibili al cloud, perché l’elaborazione avviene sul dispositivo.

È uno spostamento di paradigma che potrebbe rendere i futuri computer sempre meno legati ai data center, almeno per una parte delle operazioni quotidiane. Microsoft si è messa in prima linea su questo fronte, e l’appuntamento del 7 ottobre è stato costruito esattamente intorno al tema di come l’AI locale possa ridisegnare l’esperienza sul PC. Non solo software, però, perché senza hardware adeguato tutto questo resta teoria.

Windows, Surface e la piattaforma RTX Spark

Ed è qui che entra in scena NVIDIA RTX Spark, la piattaforma che combina CPU e GPU in un unico chip pensato anche per far girare modelli AI direttamente sul dispositivo. NVIDIA l’ha presentata come la base di una nuova generazione di computer capaci di gestire agenti personali, creazione di contenuti e gaming, tre ambiti che fino a poco tempo fa richiedevano approcci molto diversi tra loro. Metterli sotto lo stesso tetto è un’ambizione dichiarata.

La combinazione di nomi sul palco lascia intuire il resto. Da un lato Windows come sistema operativo che dovrà accogliere e orchestrare queste nuove funzioni, dall’altro Surface come vetrina hardware dove Microsoft mette in pratica le proprie idee, e in mezzo la piattaforma NVIDIA a fornire il muscolo di calcolo. Tre tessere dello stesso mosaico, presentate insieme e non a spizzichi, che è già di per sé un segnale di quanto l’azienda consideri strategico il momento.

La presenza di Jensen Huang accanto a Satya Nadella, poi, non è una formalità. Le due aziende si trovano a condividere un obiettivo preciso, cioè convincere il mercato che il computer personale ha ancora qualcosa da dire nell’era degli agenti AI, e che non tutto deve necessariamente finire dentro un data center. Pavan Davuluri completa il quadro sul versante dei dispositivi, il tassello più vicino a chi poi quei computer li userà davvero.