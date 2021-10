Dopo aver visto le prime immagini il mese scorso, è giunto il momento di conoscere più da vicino quelle che arriveranno sul mercato come OnePlus Buds Z2.

Nelle ultime ore sono trapelati online praticamente tutti i dettagli sulle nuove true wireless di OnePlus. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche delle nuove cuffie.

OnePlus Z2: ecco la scheda tecnica

Le immagini trapelate in rete mostrano il design delle cuffie che sta per lanciare OnePlus, un deisng in-ear con il case che propone l’ormai classico logo dell’azienda scritto per esteso. Le cuffie dispongono di connettività Bluetooth 5.2, AAC/SBC, 3 microfoni per abbattimento del rumore ambientale e riduzione del rumore del vento, batteria da 40 mAh per ogni cuffia, 502 mAh per il case. Autonomia fino a 3 ore con riduzione del rumore attiva (fino a 27 ore considerando il case), fino a 7 ore con riduzione del rumore disattivata (fino a 38 ore considerando il case).

E ancora, gesture per controlli multimediali e chiamate, certificazione alla resistenza all’acqua e sudore. Sono disponibili in colore bianco e nero, dispongono anche di un LED per indicare lo stato di connettività e della ricarica. Al momento non si ha ancora una data esatta per il lancio delle nuove OnePlus Buds Z2.

Possiamo solamente dire che ci aspettiamo il loro arrivo insieme a OnePlus 9 RT, il dispositivo che non vedremo mai nel nostro mercato. Staremo a vedere se la commercializzazione delle nuove true wireless avrà invece un destino diverso. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuovi dettagli.