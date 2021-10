Un nuovo rapporto di DigiTimes rivela che gli AirPod di terza generazione dovrebbero ancora essere rilasciati entro la fine di quest’anno. Mentre alcuni informatori si aspettavano l’introduzione degli AirPod di terza generazione durante l’evento di Apple Streaming in California il mese scorso, non c’erano segni degli auricolari Bluetooth wireless durante l’evento.

DigiTimes, citando fonti del settore, ha affermato che il prodotto vedrà ancora la luce del giorno prima della fine del 2021. Poco più di un paio di settimane fa, fonti di DigiTimes hanno riferito che i nuovi AirPods erano in fase di produzione di massa. Apple potrebbe presentare l’ultimo modello di AirPods alla fine di questo mese, quando terrà un evento per svelare alcuni nuovi Mac.

Apple potrebbe tenere un evento per AirPods 3 e nuovi Mac

Si prevede che gli AirPods di terza generazione includano una modifica al design per portare il dispositivo più in linea con l’aspetto degli AirPods Pro. In altre parole, potremmo vedere steli più corti, un design della punta universale e una custodia di ricarica wireless più piccola e compatta. Altre possibilità includono una migliore qualità audio e un prezzo iniziale di 199 EUR.

A un certo punto si è ipotizzato che Apple avrebbe aggiunto la cancellazione attiva del rumore (ANC) al modello, ma questa caratteristica è una delle più grandi che differenziano gli AirPods dagli AirPods Pro rendendo improbabile una mossa del genere.

Con un possibile aumento del prezzo per gli AirPods di terza generazione, Apple potrebbe decidere di mantenere gli AirPods 2 in giro per offrire ai consumatori un’opzione a un prezzo inferiore a 159,99 EUR.