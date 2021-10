IPTV: grossi problemi per 240 persone in Italia, multe da 1000€ in arrivo

Non serve chiaramente che qualcuno lo dica ancora: il mondo della pirateria risulta oggi estremamente diffuso e questo è risaputo. Purtroppo però ci sono ancora troppe persone che danno adito a questo sistema di espandersi, mettendo i licenziatari in problematiche davvero molto grandi. Per questo motivo ora tutti gli abbonamenti IPTV sono diventati l’obiettivo principale della Guardia di Finanza, la quale vuole assolutamente sgominare qualsiasi organizzazione o piattaforma che si celi dietro questo servizio.

IPTV: ora la Guardia di Finanza fa sul serio, multa da 1000 € per 240 utenti a Piacenza

Le notizie pervenute durante gli ultimi giorni raccontano di una nuova retata da parte della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle sarebbero riusciti infatti a scoprire circa 240 utenti in possesso di un abbonamento pirata illegale. Ora si parla di sanzioni che partiranno da circa 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.