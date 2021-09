IPTV: guai per 240 persone a Piacenza, la Guardia di Finanza le multa per 1000€

Come un fulmine a ciel sereno, ormai qualche anno fa, arrivo la nuova soluzione che sconvolse il mondo della pay TV. Stiamo parlando dell’IPTV, la nuova trovata della pirateria che tutt’oggi detiene un numero di utenti davvero enorme in ogni parte del mondo. Con un prezzo massimo di 10 € al mese è infatti possibile avere qualsiasi canale di qualsiasi piattaforma a pagamento. Tutto ciò sta chiaramente nuocendo gravemente ai grandi licenziatari, i quali però sono supportati da una grande azione della Guardia di Finanza che sta portando a termine sempre più indagini ultimamente.

IPTV: beccati a Piacenza 240 utenti con il cosiddetto “pezzetto”, ora saranno multati

La notizia delle ultime settimane riguarda proprio l’Italia e la pirateria: a Piacenza sono stati beccati 240 utenti con un abbonamento non regolare. Ora la multa da pagare sarà molto ingente, visto che partirà da una somma base di 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.