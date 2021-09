Venerdì 24 settembre, nel Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, è stata inaugurata la Digital Zone YOU&AI e il Workshop dedicato all‘intelligenza artificiale. Qui, tramite incontri ed attività, saranno raccontate nuove tecnologie ed il modo in cui possono cambiare le nostre vite.

Intelligenza artificiale: ecco date e orari per le attività

Il nuovo progetto YOU&AI, realizzato in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra, ha un obiettivo ben preciso. Mira infatti a creare dialogo e coinvolgimento in tema intelligenza artificiale.

Un’esperienza indirizzata principalmente ad adulti e studenti, che potrebbero scoprire un vero e proprio mondo nuovo. Capire quali effettivamente sono le potenzialità di questa tecnologia è fondamentale. Anno dopo anno la digitalizzazione sta inglobando tutti i settori e saper sfruttare al meglio la tecnologia è la cosa migliore per tutti.

La Digital Zone sarà aperta al pubblico nei weekend: 16-17 ottobre, 23-24 ottobre, 6-7 novembre, 13-14 novembre, 4-5 dicembre, 18-19 dicembre negli orari 10-11, 12-13, 15-16 e 17-18.

Il Workshop sarà aperto al pubblico il 16 ottobre alle ore 10 alle ore 12 per gli insegnanti, in occasione dell’Open day. e il 13 e 14 novembre per il pubblico durante Festival Focus Live con orario 14-15 e 16-17.