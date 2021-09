L’estate è ormai finita e settembre sta per lasciare il posto al mese di ottobre 2021. Quest’ultimo, in particolare, porterà con sé non poche novità sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Per il prossimo mese sono infatti previsti numerosi titoli che andranno ad aggiungersi e ad ampliare il catalogo di contenuti multimediali.

Netflix si arricchirà di tanti nuovi titoli durante il mese di ottobre 2021

Il nuovo mese di ottobre 2021 è ormai alle porte e, come già accennato, sarà portatore di tanti nuovi titoli multimediali (tra i quali film e serie tv)che andranno ad ampliare il già vasto catalogo della nota piattaforma di streaming Netflix. Tra le serie tv, ricordiamo l’arrivo della terza stagione di You e della quarta stagione di Dynasty.

Serie tv originali

1 ottobre: MAID, GATTE PER MAGIA Stagione 1

4 ottobre: ON MY BLOCK Stagione 4

6 ottobre: LA VENDETTA DELLE JUANA Stagione 1

7 ottobre: IL CODICE DA UN MILIARDO DI DOLLARI, L’INGEGNO DELLO YAKUZA CASALINGO Stagione 2

8 ottobre: ALTRO CHE CAFFÉ Stagione 3, PRETTY SMART Stagione 1

9 ottobre: HOMETOWN CHA-CHA-CHA, Stagione 1

11 ottobre: IL CLUB DELLE BABYSITTER, Stagione 2

14 ottobre: ANOTHER LIFE, Stagione 2

15 ottobre: LITTLE THINGS Stagione 4, MY NAME Stagione 1, YOU Stagione 3

16 ottobre: MISFIT – FUORI POSTO: LA SERIE, Stagione 1

22 ottobre: LOCKE & KEY Stagione 2, MORE THAN BLUE: LA SERIE Stagione 1, DYNASTY Stagione 4

27 ottobre: SINTONIA, Stagione 2

28 ottobre: LUIS MIGUEL – LA SERIE, Stagione 3

29 ottobre: IL TEMPO CHE TI DO, Stagione 1

Serie tv

1 ottobre: OATS STUDIOS, Stagione 1, SEINFELD, Stagioni 1 – 9

5 ottobre: REMEMBER YOU, Stagione 1

23 ottobre: THE OFFICE, Stagione 1 – 9

Film originali

1 ottobre: FOREVER RICH – STORIA DI UN RAPPER, SWALLOW, THE GUILTY

6 ottobre: C’E’ QUALCUNO IN CASA TUA

8 ottobre: MIO FRATELLO, MIA SORELLA, RANCORE

13 ottobre: DISTANZA DI SICUREZZA, OPERATION HYACINTH

15 ottobre: IO, TU, LUI E LEI, LA BATTAGLIA DIMENTICATA, THE TRIP

20 ottobre: 8 RUE DE L’HUMANITE, NIGHT TEETH

27 ottobre: HYPNOTIC

29 ottobre: ARMY OF THIEVES

Film