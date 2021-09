A quanto pare Telegram non ha alcuna intenzione di cedere il passo a WhatsApp, il nuovo aggiornamento alla versione 8.0.1 della famosa applicazione ha aggiunto numerose nuove funzionalità in grado di rendere l’esperienza più interattiva che mai, sono in arrivo infatti i temi personalizzati per le singole chat, la conferma di lettura nei gruppi pubblici e le emoji interattive, vediamo insieme i dettagli.

Spazio alla fantasia

Temi nelle chat

I programmatori di Telegram hanno deciso di unificare ogni personalizzazione chat possibile in un’unica funzionalità, i temi per l’appunto, adesso infatti sarà possibile scegliere, da noi stessi o dall’interlocutore, un tema che sarà valido per entrambe le parti della chat, il quale andrà a modificare il colore delle bolle dei messaggi, lo sfondo e i font presenti.

Come se non bastasse quel tema varierà leggermente a seconda del momento della giornata, notte o giorno dunque.

Emoji interattive

Sappiamo tutti che le emoji di Telegram sono già interattive e animate, ma a quanto pare Telegram ha deciso di spingere all’estremo il concetto, infatti d’ora in avanti se invierete una singola emoji in qualsiasi chat privata, poi toccandola sarà possibile scatenare un effetto a schermo intero, il quale mostrerà un effetto con una vibrazione riprodotta simultaneamente.

Conferma di lettura

Adesso passiamo ad una feature pensata per i gruppi chat, d’ora in avanti sarà infatti possibile verificare non solo che il messaggio sia stato letto, ma anche da chi, basterà infatti vedere le info ad esso legate e potrete vedere chi vi ha letto, questo è valido per i piccoli gruppi.