Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha svelato ufficialmente in Germania un nuovo smartphone medio di gamma della serie Galaxy M. Il device in questione è il nuovo Samsung Galaxy M22, anche se in realtà sembra che si tratti di una vecchia conoscenza.

Samsung ufficializza il nuovo Samsung Galaxy M22, anche se sembra essere un re-branded

Come già accennato, un nuovo smartphone a marchio Samsung è stato da poco presentato in veste ufficiale per il mercato tedesco. Stiamo parlando del nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M22, il quale però non sembra essere una vera e propria novità.

Dal punto di vista tecnico e del design, infatti, ci sono numerose similitudini con lo scorso Samsung Galaxy A22 in versione 4G. Sul fronte, ad esempio, troviamo un Infinity-U Display SuperAMOLED con refresh rate a 90Hz, mentre ad alimentare il dispositivo troviamo il SoC MediaTek Helio G80.

Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.4 pollici in risoluzione HD+ e con refresh rate da 90Hz Processore MediaTek Helio G80

Tagli di memoria da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD

Quattro fotocamere posteriori con sensori fotografici da 48+8+2+2 megapixel

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W

Dimensioni: 159,9 x 74 x 8,4 mm

Peso: 186 grammi

Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, chip NFC, supporto dual SIM,

Altro: Jack audio, porta di ricarica USB Type C 2.0

Per il momento l’azienda non ha ancora reso noti i prezzi e la disponibilità del nuovo Samsung Galaxy M22.