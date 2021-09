MediaWorld ha recentemente lanciato un allarme in relazione ad una pericolosa truffa il cui perno centrale è la promessa di un nuovo Moulinex Cookeo a prezzo stracciato. Secondo un nuovo sistema di sondaggio poco ortodosso il costoso componente potrebbe essere nostro al costo di soli 2 euro. Ma c’è un trucco di sottofondo che rischia di svuotare tutto il credito della propria carta bancaria. Ecco a cosa bisogna fare particolare attenzione in questi ultimi giorni.

Truffa segnalata da MediaWorld: nessuno sconto sul Moulinex Cookeo

Basta avere una carta di credito per portarsi a casa un Moulinx Cookeo a prezzo ridicolo. Una truffa che mina la reputazione di una delle realtà commerciali al dettaglio più importanti del Paese. Stiamo parlando, come segnalato già dal titolo, di Mediaworld Italia che per l’occasione ha lanciato un’invettiva contro i truffatori seriali che stanno ingannando gli utenti del Bel Paese.

L’occasione sembra essere quella di potersi portare a casa 500 Mounlinex al prezzo indicato sopra. Gli ignoti riuscirebbero ad ingraziarsi il favore degli utenti con l’inganno prelevando indebitamente fondi dai propri conti correnti e dalle carte ad esso correlate. Una fregatura in piena regola che sta costando parecchio denaro a parecchie persone.

Il falso si materializza con un finto sondaggio di cui ha dato testimonianza il famoso sito Bufale.net che per primo è venuto a capo dell’inghippo. Il componente solitamente venduto al prezzo di 229 euro e forte di un set di 150 ricette pre-programmate e 6 metodi di cottura costerebbe soltanto 2 euro. Il condizionale è d’obbligo visto che l’unico scopo degli ignoti è quello di arrivare al conto in banca degli utenti. Pertanto fate molta attenzione.