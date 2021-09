L’attesa per la nuova famiglia iPhone 13 è quasi finita. In queste ore Apple ha iniziato a distribuire gli inviti ad alcuni utenti selezionati per partecipare ad un nuovo evento che si terrà il prossimo 14 settembre.

L’evento è stato intitolato “California streaming” e sarà dedicato quasi certamente ai nuovi flagship del brand ed ai nuovi Apple Watch Series 7. L’appuntamento sarà completamente virtuale e sarà trasmetto dalla sede principale a Cupertino.

Si tratta del secondo evento che l’azienda della Mela tiene in forma completamente virtuale a causa della pandemia. Il keynote inizierà alle ore 19.00 ora italiana e sarà visibile su tutti i principali canali come il sito del brand, la pagina YouTube e l’app Apple TV disponibile per iPhone, iPad, Mac e set-top-box.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Al momento le informazioni sulla serie iPhone 13 sono custodite con riserbo a Cupertino. Stando alle indiscrezioni emerse fino ad ora, i device manterranno un design simile ai predecessori con alcune importanti modifiche. Ci aspettiamo un notch di dimensioni ridotte, un comparto fotografico migliorato e una nuova tecnologia dei display per supportare il refresh rate a 120Hz.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 7 invece, l’azienda introdurrà alcune modifiche sostanziali alla serie tra cui un display più grande. Ci saranno anche novità per quanto riguarda il monitoraggio dello stato di salute degli utenti grazie ai numerosi sensori con cui sarà equipaggiato.

A margine dell’evento, potrebbe esserci spazio per le nuove AirPods 3 che saranno dotate di un design simile alle AirPods Pro. Non è chiaro se ci saranno dettagli sulla uova famiglia iPad ma non manca molto per scoprire tutti i segreti che l’azienda di Cupertino ha in mente.