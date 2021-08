Android 12 porta con sé un nuovo look per il tuo Google Pixel, con l’aiuto del nuovo pacchetto Material You. I nuovi temi dinamici di Google aggiungono un tocco di colore alla schermata iniziale, al browser e persino alla tastiera. Un livello di personalizzazione mai raggiunto prima d’ora.

Ci stiamo rapidamente avvicinando all’arrivo della versione stabile di Android 12. Restano solo alcuni degli ultimi bug da risolvere prima possibile. Material finalmente supporta l’assortimento di sfondi live di Google con il nuovo aggiornamento dell’app Pixel Live Wallpaper in arrivo con il nuovo sistema operativo. In passato, il menu Sfondo e stile di Android suggeriva solo le icone blu predefinite per qualsiasi sfondo live/dinamico. L’ultimo aggiornamento di Pixel Live Wallpaper, oltre alla quarta beta rilasciata di recente, estrae il colore direttamente dallo sfondo e permette di personalizzare anche il resto della schermata (fonte: 9to5Google).

Dispositivi Google Pixel più personalizzabili che mai con il nuovo set di sfondi dinamici in arrivo per Android 12

Alcuni sfondi suggeriscono ancora solo un singolo set di colori, ben lontano dalla gamma di quattro scelte offerte con la maggior parte degli sfondi statici. Dunque, c’è ancora un po’ di strada da fare per garantire una vasta gamma di sfondi tra cui scegliere. Indipendentemente da ciò, un po’ di personalizzazione in più è meglio di niente. Può sembrare un aggiornamento di minore importanza, e forse in parte lo è, ma modificare ogni piccolo dettaglio del tuo smartphone è ciò che realmente lo distingue da tanti altri modelli.

Ricapitolando, dovrai assicurarti di eseguire l’ultima versione di Android 12 per far funzionare il pacchetto Material You e usufruire di tutti i nuovi sfondi dinamici per dispositivi Google. Inoltre, sarà fondamentale l’app Live Wallpaper. Avrai bisogno di Pixel Live Wallpaper v1.6, disponibile come APK su APK Mirror.