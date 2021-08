Siamo tutti in attesa che venga annunciato quando sarà disponibile al download Windows 11. Il nuovo sistema operativo non solo sarà il sequel del precedente, ma porterà molte innovazioni agli utenti. Comunque, un indizio contenuto in un tweet postato da Microsoft potrebbe aver rivelato la data di rilascio di Windows 11. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa formidabile notizia.

Windows 11: ecco quale potrebbe essere la data di rilascio

Che sia stato fatto di proposito? Questo non ci è dato saperlo, magari la scelta della foto è finita su quella sbagliata perché era quella dell’annuncio della data di uscita del nuovo sistema operativo. Fatto sta che sul suo account ufficiale, Microsoft ha postato in un tweet uno screenshot della schermata iniziale di Windows 11 accompagnata dall’affermazione: “Estremamente gradevole“.

Sulla bellezza grafica di Windows 11, soprattutto in modalità dark, non si discute. Tuttavia un particolare non è sfuggito ai colleghi di BetaNews. In basso a destra, si può notare che la data indicata è il 20/11/2021 e sono le ore 11:11.

Si tratta di una pura e semplice casualità? Oppure è un chiaro indizio per rivelarci in anticipo, solo agli occhi più attenti, la data di rilascio di Windows 11 che sarà annunciata tra un paio di settimane?

BetaNews ha evidenziato un particolare interessante: “Non è la prima volta che questa data viene suggerita come data di rilascio per Windows 11, né in effetti è la prima volta che Microsoft ha condiviso un’immagine che mostra questa data e ora nella barra delle applicazioni“.

Nondimeno, pare sia improbabile che Microsoft riveli una data così precisa. Le abitudini dell’azienda sono diverse e non si esporrebbe mai rischiando un possibile mancato rilascio. I problemi possono nascere in qualsiasi momento, soprattutto in questa fase di sviluppo e correzioni.

Resta comunque il fatto che tutti gli utenti desiderano Windows 11 con molta impazienza. Sarà per la grafica, le funzioni e le novità promesse, come la gestione delle app Android, ma questo sistema operativo sta riscontrando molto favore nel pubblico di Microsoft.