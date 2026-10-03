The Sisters Grimm 2 su Apple TV: tutti i 6 episodi già online

Il 2 ottobre 2026 Apple TV ha reso disponibile in un colpo solo la seconda stagione di The Sisters Grimm, la serie d’animazione che mescola avventura e fantasy. Niente uscite settimanali questa volta, perché tutti e sei i nuovi episodi sono già in streaming per gli abbonati. Chi aveva seguito il primo ciclo può quindi riprendere la storia senza attese e decidere con calma come gustarsela, magari tutta d’un fiato in una sola serata.

Il debutto arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del trailer ufficiale, che aveva già anticipato il ritorno delle protagoniste. La piattaforma di Cupertino ha scelto di non diluire il rilascio e di consegnare l’intero pacchetto subito, una formula che negli ultimi anni ha adottato più volte per i suoi titoli pensati anche per un pubblico giovane.

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The Sisters Grimm 2: una saga letteraria di successo a una serie da 100%

Alla base del progetto c’è la celebre saga firmata da Michael Buckley, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times e portata sullo schermo mantenendo lo stesso titolo dei libri. La prima stagione era approdata su Apple TV lo scorso anno e aveva raccolto un risultato davvero raro, cioè il 100% sul Tomatometer, il punteggio che misura il gradimento della critica. Un esordio del genere aveva alzato parecchio le aspettative per il seguito.

La trama ruota attorno a due sorelle costrette a muoversi in una cittadina popolata da personaggi usciti direttamente dalle fiabe e dai racconti fantastici. Secondo la sinossi diffusa dalla piattaforma, le ragazze si ritrovano a fare i conti con eroi e cattivi allo stesso modo, mentre portano avanti la loro indagine sul mistero dei genitori scomparsi. Un mix che tiene insieme il fascino del racconto classico e il ritmo di un giallo per ragazzi.

Anche il cast vocale ha il suo peso. Tra le voci principali spiccano Abubakar Salim, noto per Jamestown, Ariel Winter, volto amatissimo di Modern Family, e Leah Newman, già vista in Kindergarten: The Musical. A loro si affiancano diversi altri interpreti che danno vita al variegato mondo fiabesco della serie.

Cosa succede nei nuovi episodi di The Sisters Grimm

La nuova stagione riparte un anno dopo la misteriosa sparizione dei genitori. Le sorelle Sabrina e Daphne Grimm continuano a scavare nei segreti di Ferryport Landing, il luogo in cui le fiabe e le loro creature sono reali in carne e ossa. Lì le due protagoniste si trovano davanti a nuove avventure e a enigmi ancora tutti da sciogliere, proseguendo la ricerca della verità sulla loro famiglia.

L’impostazione resta dunque quella che aveva conquistato critica e pubblico, con il filo rosso della scomparsa dei genitori a fare da collante tra un episodio e l’altro. Il salto temporale di un anno permette però di ritrovare le sorelle in una fase diversa della loro indagine, alle prese con un ambiente che conoscono meglio ma che continua a riservare sorprese.

Per guardare The Sisters Grimm serve un abbonamento ad Apple TV, che costa circa 13 euro al mese oppure è incluso nel pacchetto Apple One. Il catalogo del servizio comprende anche serie e film di grande richiamo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid