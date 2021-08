TIM nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé grazie soprattutto alle nuove offerte per la tv streaming, che garantiscono agli utenti la visione di tutta la Serie A e delle partite di Champions League nella prossima stagione. Il provider italiano però non vuole perdere strada nel campo della telefonia mobile e assicura ai clienti una doppia alternativa a Iliad, alla sua tariffa Flash 120, ed anche agli altri gestori.

L’altra importante promozione di TIM è la Steel Pro. In questo caso gli utenti avranno a disposizione connessione internet con 50 Giga, telefonate verso tutti e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo per il rinnovo mensile sarà di soli 6,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di passare a TIM nel mese di Agosto possono scegliere la tariffa Gold Pro. La promozione in questione prevede un pacchetto con consumi senza limiti, SMS verso tutti e 70 Giga per la connessione internet. Il costo previsto è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Per queste promozioni, così come per le altre ricaricabili previste da TIM, sono previste alcune condizioni da rispettare. Nella fattispecie, gli interessati dovranno aggiungere al costo mensile una quota una tantum di 10 euro per l’attivazione della rete e la dotazione della SIM. Al tempo stesso, per le due tariffe in questione, è anche richiesta la portabilità della rete da Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider virtuali.

Tutti coloro che sono interessati a queste tariffe di TIM possono rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali del provider sul territorio nazionale.