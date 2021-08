Apple ha aggiornato il design di Safari nell’ultima versione beta di iOS 15 (Developer Beta 6), rendendo la barra degli indirizzi più simile a quella a cui gli utenti sono abituati e dandoti la possibilità di posizionarla nella parte superiore o inferiore dello schermo. La riprogettazione di Safari, specialmente su iPhone, è stata controversa da quando è stata annunciata per la prima volta, ma sembra che Apple stia iniziando a tornare al design utilizzato nella beta.

Il fondatore e podcaster di MacStories, Federico Viticci, ha pubblicato screenshot del nuovo design su Twitter, mostrando i cambiamenti. Se l’utente sceglie di avere la barra degli indirizzi in basso, si trova sopra una fila di controlli, inclusi i pulsanti avanti e indietro, un pulsante di condivisione e il pulsante della scheda. Se l’utente sceglie l’opzione per avere la barra degli indirizzi in alto, Safari avrà un aspetto simile a come era in iOS 14.

iOS 15: la nuova beta sembra aver cambiato le cose per Safari

Apple ha modificato il nuovo design di Safari da quando ha fatto il suo debutto nella prima beta. Gli aggiornamenti sono stati relativamente piccoli: i pulsanti sono stati aggiunti di nuovo nella barra degli indirizzi (rendendola un campo minato di obiettivi touch) e Apple ha reso la barra degli indirizzi più facile da raggiungere quando si digita un URL o un termine di ricerca. Tuttavia, gli aggiornamenti non hanno placato coloro che chiedono un ritorno a un design più tradizionale.

L’opzione per cambiare la posizione della barra degli indirizzi dovrebbe piacere a coloro che pensavano che il suo nuovo posto in basso fosse buono, così come a coloro che preferiscono averlo in alto. Secondo Viticci, la versione iPad di Safari non è cambiata con questo aggiornamento, sebbene Apple abbia introdotto un’opzione che più o meno ti consente di tornare a un design tradizionale in Beta 4.