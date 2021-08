Samsung è a molti mesi di distanza dal lancio della prossima serie di device Galaxy S, ma ciò non ha impedito ai leaker di suggerire cosa possiamo aspettarci dagli smartphone. L’informatore di Twitter, FrontTron, ha svelato diverse specifiche chiave della presunta serie Galaxy S22, combinando ciò che abbiamo già sentito con alcuni nuovi dettagli.

Per cominciare, il leaker rivela che il Samsung Galaxy S22 presenterebbe un display LTPS da 6,06 pollici, mentre l’S22 Plus sarebbe dotato di uno schermo da 6,55 pollici. Solo il Galaxy S22 Ultra dovrebbe ottenere un pannello LTPO da 6,81 pollici. Sembra che Samsung non stia cambiando molto in questo settore rispetto alla serie Galaxy S21.

Samsung rilascerá la nuova serie tra qualche mese

Successivamente, la perdita rivela alcune nuove specifiche della fotocamera per il trio Galaxy S22. La fonte ha affermato in precedenza che Galaxy S22 e S22 Plus ospiteranno una fotocamera principale da 50 MP, uno sparatutto ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Ora viene suggerito che lo smartphone includerebbe un sensore principale da 108 MP, due teleobiettivi da 12 MP (da 10 MP sull’S21 Ultra) e un’altra fotocamera ultra grandangolare da 12 MP. Si dice anche che la configurazione includa l’autofocus laser.

Le batterie che alimentano il Galaxy S22 e l’S22 Plus potrebbero essere leggermente meno potenti questa volta. I device potrebbero accontentarsi di batterie da 3.800 mAh e 4.600, rispettivamente, rispetto alle batterie da 4.000 mAh e 4.800 mAh del Galaxy S21 e S21 Plus. Si stima che il Galaxy S22 Ultra abbia una batteria da 5.000 mAh, la stessa dell’attuale modello Ultra.

Samsung dovrebbe alimentare i device Galaxy S22 con un nuovo e più potente chipset Exynos 2200. La sua specialità sarà la grafica AMD che porterà ray tracing e capacità di ombre a velocità variabile sugli smartphone. Purtroppo l’ultimo leak afferma che la disponibilità dei modelli Exynos Galaxy S22 sarà molto limitata a causa della bassa resa del chipset. Pertanto, la maggior parte dei mercati dovrebbe ottenere la versione Snapdragon 898 dei dispositivi con la GPU Adreno.